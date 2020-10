Journal régional du lundi 12 octobre

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce lundi 12 octobre vous retrouverez:



Le centre mondial de la paix de Verdun accueille de nombreuses personnalités dans le cadre des semaines franco-allemandes. Philippe Hansch, directeur du centre, nous parle de l'évènement.



La cité des loisirs d'Amnéville a été particulièrement affectée par la situation, Caroline Platteau responsable communication à l'office du tourisme dresse le bilan et évoque la reprise économique du site.



Vincent Concealer, responsable du projet au sein de l'association" La Passerelle" vient nous parler du jardin et poulailler partagé qui viennent d'être inaugurés au coeur de Nancy.



François Dib sous-directeur Moselle évoque les rendez-vous parents, 138 évènements organisés partout en Moselle visant à aider les parents.



Pour finir un point météo, un ciel couvert et une fraicheur qui s'installe au programme.