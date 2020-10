Journal régional du lundi 19 octobre

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce lundi 19, vous retrouverez :



La Lorraine se voit imposer de nouvelles restrictions pour lutter contre la Covid, Laurent Touvet s'exprime sur les nouvelles mesures sanitaires.



Comment conjuguer lutte contre l'épidémie et sauvegarde de l'économie, le ministre Alain Griset ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises est sur notre antenne.



L'entreprise Elysée Cosmétique espère produire cette année 125 millions d'aérosols hydroalcooliques sur son site de Moselle-Est. Virginie Kokot-Michel directrice commerciale, s'exprime sur le projet.



Réparer plutôt que jeter, c'est l'objectif des repairs cafés, explication avec maryse marandelle référente du repair café de Ludres.



Pour finir un point météo, un temps calme et brumeux.