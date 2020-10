Journal régional du lundi 5 octobre

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce lundi 5 octobre vous retrouverez:



Frédérique Vidal ministre de l'Enseignement supérieur en déplacement à Metz. Elle est venue constater la vétusté des logements universitaires qui seront rénovés dans le cadre du plan de relance.



Ludovic Guilcher directeur d'Orange Grand Nord-Est nous parle de l'intérêt de la 5G. Nelson Niermann membre EELV se pose en opposant et pointe les problématiques entourant la 5G.



Les journées diocésaines de rentrée ont lieu aujourd'hui et demain à Metz. L'abée Sébatien Klam nous en dit plus sur les objectifs de cette journée.