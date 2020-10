Journal régional du mardi 13 octobre

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce mardi 13 octobre vous retrouverez:



Patrick Tassin président du CESER Grand-Est nous parle d'une question épineuse, est-il possible de relancer les filières textiles et métallurgiques dans le Grand-Est.



Retour sur le plan France relance lancé en septembre par le premier ministre. Angélique Alberti directrice régional adjointe de la DIRECCTE de Moselle nous en parle plus en détail.



Les forains ont des revendications, ils ont organisé hier matin une série d'opérations escargots. Xavier Saguet vice-président de la fédération des forains de France exprime les revendications des professionnels du secteur.



Valérie Ratajczak, cadre supérieur du pôle enfant de néonatalogie du CHU de Nancy, nous en dit plus sur l'inauguration d'une des premières salles de sport spécialisé à l'Hopital d'enfant de Brabois. Les enfants pourront y pratiquer des activités adaptées à leurs pathologies.



Pour finir un point météo, un ciel qui reste bien nuageux.