Journal régional du mardi 20 octobre

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce mardi 20 octobre vous retrouverez :



La campagne des restos du coeur commence lundi 26 octobre. Alain Maurice président des restos du coeur de Moselle Ouest sur notre antenne.



Ludovic Guilcher directeur d'Orange pour le Grand-Est s'exprime sur le développement de la fibre en Moselle.



Le gaspillage alimentaire est au coeur de l'actualité, on en parle avec Sophie Rémy chargée de gaspillage alimentaire et compostage, au sein du bureau d'études organeo à Metz.



Plus d'égalité homme-femme dans le sport, c'est l'objet d'une proposition de loi cosigné par Laurent Garcia député de Meurthe-et-Moselle.



Pour finir un point météo, de la douceur au programme.