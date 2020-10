Journal régional du mercredi 14 octobre

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce mercredi 14 octobre vous retrouverez:



Les exercices de sécurité civile ORSEC visent à mieux gérer les victimes et les dégâts en cas de catastrophe majeure. Marie Cornet, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, nous en dit plus sur ce dispositif.



À l'approche des élections les écologistes lancent les hostilités, Guy Harau représentant EELV en Moselle nous présente le collectif formé lors des élections municipales.



Qui a dit que les jeunes ne bougent pas de leur canapé ? Le Festival Canap vise à mettre en avant les projets des jeunes Mosellan. Mariko Kasali fondatrice du Festival nous en dit plus sur ce dernier.



La paroisse du Sacré-coeur de Sarguemine accueille les reliques de Sainte Marguerite-Marie Alacoque à l'occasion du centenaire de sa canonisation, le diacre Denis Laurent présente cette initiative.



Pour finir un point météo, peu d'évolution au niveau des températures.