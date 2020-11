Journal régional du vendredi 13 novembre

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce vendredi 13 novembre vous retrouverez :



Les tests antigéniques autorisés en France, ils sont moins fiables mais plus rapides. Léa Pernelle est allée à la rencontre de pharmaciens de Strasbourg.



Il y a cinq ans 130 personnes perdaient la vie dans les attentats perpétrés à Paris. Rachel Papa, l'une des porte-parole de l'association Marie et Mathias est sur notre antenne.



Plus de TER et moins de CO2, c'est le nouveau projet de la SNCF. Stéphane Demange, directrice régionale TER Grand Est revient sur le projet.



Le secours catholique a publié hier son rapport sur l'état de la pauvreté en France. Adrien Beaujean dresse un portrait de la situation.



Pour finir un point météo, le temps sera doux.