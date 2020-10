Journal régional du vendredi 30 octobre

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce vendredi 30 octobre vous retrouverez :



Suite à l'attentat de Nice réagissent Monseigneur Papin et l'abbé Jean-François Mertz.



Témoignage d'un restaurateur à nouveau contraint de fermer ses portes. Damien Clemente restaurateur à Metz est au micro de RCF Jerico Moselle.



Si les jeunes du Grand-Est sont plus diplômés qu'il y a dix ans, ils sont plus touchés par le chômage. Bénédicte Bossard nous livre son analyse.



Pour finir un point météo, un temps gris et doux.