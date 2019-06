Journal régional-Edition du mardi 25 uin 2019

Un dispositif innovant se met en place pour un échange de logements sociaux entre bailleurs. Suite au succès remporté dans d'autres départements de la métropole française c’est au tour de la Gironde de le mettre en place.



A quoi ça sert la SAFER ?

La SAFER Nouvelle-Aquitaine est née la semaine dernière à Limoges de la fusion des SAFER des anciennes région Auqitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Cet organisme gère le foncier agricole sur le territoire pour lutter contre la désertification rurale.



Le Hellfest c'était le week-end dernier à Clisson en Loire Atlatique... C'est le plus grand festival de musique métal de France. Ludmilla Guignard était sur place, et a fait la rencontre d'Elie et Gauthier. Deux jeunes protestants qui depuis 3 ans vont à la rencontre des festivaliers pour leur parler de Dieu...



Après la côte méditerranéenne, c’est au tour de la côte atlantique. L’expédition scientifique 7ème continent accostera en Charente-Maritime pour sa tournée pédagogique. Explications dans un instant.