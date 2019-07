Journal régional jeudi 11 juillet 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le Zoo d’Amnéville, en difficulté financière, a peut-être trouvé un partenaire financier. ///



La Région Grand Est présentait hier à Metz le partenariat "ERASMUS CIVEEL". Des élèves de lycées professionnels de la région sont allés compléter leur formation en République Tchèque et Pologne. ///



Le festival des arts de rue "Hop Hop Hop!" commence ce soir à Metz, avec à 22h45 la techno-procession dansante et lumineuse "Color Wheels", de la Place Jean-Paul II à la Place de la République. ///



Attendue pour l’automne dernier, l’instauration de la vignette Crit’Air à Nancy, qui permet la circulation différenciée en cas de pic de pollution, avait été différée par la métropole du Grand Nancy. Le système devrait être instauré au 1er janvier 2020, un vote du Grand Nancy est prévu vendredi. ///



4 rafales de Nancy-Ochey survoleront Metz, samedi à 17h50, à la veille du 14 juillet, avec défilé de troupes au sol, et présentation de véhicules militaires Place de la République. Des défilés sont également prévus à Nancy dimanche à 10h15 Cour Leopold, à Verdun dimanche à 11h30, et à Bar-Le-Duc dimanche à 18h30. ///



La ligne ferroviaire Bettembourg-Luxembourg sera fermée à partir de samedi, et pour une semaine. Des navettes de bus seront mises à disposition, le temps des travaux. ///



Le sidérurgiste allemand Saarstahl investit 17M€ sur son site sarrois de Homburg. Objectif : répondre à la hausse de la demande mondiale en aciers de haute qualité, notamment pour les véhicules électriques. ///



Le tour de France, 5è étape hier entre Saint-Dié et Colmar, remportée par le Slovaque Peter Sagan. Le classement général est toujours dominé par le français Julian Alaphilippe. 6è étape aujourd'hui, 160km entre Mulhouse et la Planche des Belles filles dans les Vosges. ///



Clara Luciani sera en concert gratuit à Metz pour la fête de la Mirabelle. Rendez-vous Place d'Armes avec aussi l'artiste électro Kavinsky, samedi 24 août. ///