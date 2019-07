Journal régional jeudi 18 juillet 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le Comité interministériel a validé cette semaine le plan de modernisation et d'économie du CHRU de Nancy. ///



Une charte de la vie nocturne pour garantir la tranquillité des nuits nancéiennes. ///



C'est dimanche, que débutera le Pèlerinage du diocèse de Metz à Lourdes. Le Thème : « Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous ». ///



Suite de notre série de témoignages, sur le tourisme mosellan. Nous écouterons Pierre SINGER, co-directeur du parc animalier de Sainte-Croix près de Sarrebourg. ///



Encore 4 rendez-vous pour voir le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18, "Des flammes à la lumière" à Verdun. 4 représentations ont déjà eu lieu, 4 autres sont programmées les 19, 20, 26 et 27 juillet. ///