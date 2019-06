Journal régional lundi 3 juin 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Un Sarregueminois d’une vingtaine d’années a été abattu en pleine rue de 3 balles hier, rue Albert 1er à Sarreguemines. ///



350 gilets jaunes ont défilé à Epinal, pour leur 4è rassemblement régional dans la capitale vosgienne. ///



L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole présentera à la rentrée sa 267ème saison. Avec un focus sur les violences faites aux femmes, et aussi beaucoup d'anniversaires, détails à suivre avec Paul-Émile Fourny, directeur artistique de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. ///



La Lorraine placée en vigilance jaune, pour les orages. Les vents pourront atteindre de 60 km/h à 80 km/h dans la matinée. L’épisode orageux devrait toucher la Lorraine en fin de matinée. Conséquence de la chaleur, la qualité de l'air est moyenne à Metz et Epinal selon Atmo Grand Est. ///



Un homme de 23 ans a été tué par balle à Raon-l’Etape dans les Vosges. Une altercation pour une banale histoire de voiture serait à l'origine du drame. ///



Hier peu avant midi, les pompiers sont intervenus à la centrale nucléaire de Cattenom, pour une suspicion d’intoxication à l’ammoniac. ///



A Nancy, une jeune femme a sauté par la fenêtre du 2è étage, pour échapper à un incendie en vieille ville. Agée de 24 ans, elle a été hospitalisée dans un état grave dans la nuit de samedi à dimanche. ///



A Metz, l’annonce de la fermeture du magasin Kiabi, pose la question de l’avenir du commerce dans l'hypercentre. Emmanuel Lebeau, conseiller d’opposition, interpelle le maire Dominique GROS. Il réclame un conseil municipal extraordinaire. ///



Les salariés de Neuhauser à Folschviller ont écrit à la députée LREM Hélène Zannier, pour dire leur désarroi. La boulangerie industrielle est menacée par un plan qui vise à supprimer 185 postes. ///



Politique, Hacène Lekadir adjoint à la culture apporte son soutien à Richard Lioger, pour les municipales à Metz. ///



Un automobiliste allemand de 27 ans a percuté mortellement une borne de béton sur le péage de l’A4 à Saint-Avold. ///



Gros succès pour l’espace « Nouveau Monde », au parc animalier de Sainte-Croix. 6000 visiteurs sont venus en 2 jours, découvrir cette nouvelle zone de près de 9 hectares, dédiée à la faune d’Amérique du Nord. ///



La 85e Foire internationale de Nancy a démarré samedi. Une exposition met en avant les trésors de la Thaïlande. ///



Les dernières projections démographiques réalisées pour la Meuse par l’Insee sont alarmistes. ///



Le temps pour ce lundi… Moselle, Vosges, et Meurthe-Et-Moselle sont en vigilance jaune, pour les orages. Averses localement orageuses, et températures comprises entre 16 et 18°. Encore orageux, et jusqu’à 27° prévus pour cet après-midi. ///