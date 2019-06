Journal régional mardi 4 juin 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Vous aviez jusqu’à ce soir minuit pour faire votre déclaration de revenus par internet. Un délai de 48h supplémentaire vient d'être accordé, suite à un bug sur le site impots.gouv.fr ///



Le chef de la police municipale de Woippy mis en examen pour harcèlement moral. ///



Nous vous en parlions dès la semaine dernière, le Sénateur François Grosdidier, candidat “Les Républicains” à la mairie de Metz, demande à ses adversaires de publier leur patrimoine, vous l'entendrez. ///



On en sait plus sur le meurtre d’un jeune Sarregueminois de 21 ans, abattu de 2 balles dimanche rue Albert 1er à Sarreguemines. Il aurait contracté une dette, pour l’achat d’un kilo de cannabis, le tireur lui avait demandé de rembourser sa dette, ce qui a entraîné l’altercation. L’auteur présumé des tirs a été identifié, il est toujours recherché par la police. ///



A Creutzwald, l’explosion de bonbonnes de gaz de samedi soir a été déclenchée volontairement. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue. ///



Les nouveaux locaux de la police municipale de Forbach ont été inaugurés hier. 190 m2 d’extension, accolés à la mairie. ///



En foot, l’attaquant sénégalais du FC Metz Ibrahima Niane à qualifié son pays pour les 1/4 de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. En Pologne, le Sénégal a battu le Nigeria 2 buts à 1. ///