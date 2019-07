Journal régional mercredi 10 juillet 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Déjà plus de 56 000 signatures, pour une pétition contre l'abattage du seul loup de Meurthe-Et-Moselle sur le site https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/prefecture-meurthe-moselle-va-autoriser-abattage/69696 ///



La 12è édition de “Metz Plage”débutera samedi 20 juillet, et se prépare déjà. Quelles-seront les principales nouveautés? Nous écouterons Margaud Antoine-FABRY, adjointe au maire de Metz en charge de la Jeunesse. ///



Le Tour de France, 4è étape hier entre Reims et Nancy, remportée par l'italien Elia Viviani. Le Classement Général est dominé par un français, Julian Alaphilippe. ///



Le personnel des Urgences de Mercy à Metz, s'est rassemblé hier après-midi devant l’établissement. Ils voulaient dénoncer les surcharges de travail, et le manque de moyens pour accueillir les patients dans le cadre d'un mouvement de grève qui touche près de 200 services en France. ///



“Verdun Plage” est de retour jusqu'au 25 août. Une douzaine de surveillants de baignade scrutent le plan d'eau du Pré l'Évêque, depuis le 6 juillet pour la nouvelle saison. ///



En foot, le FC Metz a passé la barre des 10 000 abonnés. Le précédent record de 10 200 devrait donc être facilement battu. La reprise de la Ligue 1 c'est dans un mois en déplacement à Strasbourg, premier match à domicile Metz-Monaco le 17 août. ///



Le club serait sur la piste de l'attaquant international ivoirien Roger Assalé, sous conttat aux Young Boys de Berne. Qualifié pour les 1/4 de finale de la Coupe d'Afrique des nations, il est aussi suivi par des clubs allemands, Hoffenheim, Düsseldorf, ou encore Brême selon France Football. ///