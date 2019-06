Journal régional mercredi 12 juin 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Un nouveau candidat à la mairie de Metz, Jérémy ALDRIN, 35 ans, conseiller municipal d'opposition a déclaré sa candidature hier soir, nous l'écouterons. ///

L’exposition « Rebecca Horn théâtre des métamorphoses » a débuté samedi au Centre Pompidou-Metz. Nous écouterons les 2 commissaires de l'exposition, Emma LAVIGNE, et Alexandra MULLER. ///



Les personnels hôspitaliers s'étaient donné rendez-vous hier matin sur le parvis du centre Pompidou-Metz pour de meilleures conditions de travail. Témoignage dans ce journal. ///



En football, le FC Metz tient sa première recrue. Le défenseur Fabien CENTONZE s’est engagé pour 5 saisons avec le club grenat. Latéral droit de formation, il arrive du RC Lens. Egalement passé par Evian Thonon Gaillard et Clermont, le joueur de 23 ans compte 4 saisons en Ligue 2, et 124 matchs. ///