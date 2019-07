Journal régional mercredi 17 juillet 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

L'investiture LREM pour les municipales était attendue mi-juillet, mais on l'attend toujours. En cause : des discussions avec le Modem, qui pourrait inclure le nom de l'ex eurodéputée Nathalie Griesbeck. ///



La tour panoramique de Maxéville, la plus haute de Lorraine, va devoir être détruite en raison d'un coût d'entretien trop élevé. ///



La Moselle s'affiche dans le métro. Depuis hier, et pour 15 jours, l'agence "Moselle Attractivité" s’offre une campagne de communication dans 110 stations à Paris. Avec ce slogan : « Tant d’expériences à vivre en Moselle ». ///



Accidents en série sur l'A31. ///



Un médecin messin débouté, il attaquait Google en justice, pour des commentaires de patients qu'il jugeait diffamatoires. ///



Une vaste opération de gendarmerie avait lieu hier quartier du Holweg à Forbach. 3 trentenaires ont été interpellés, soupçonnés de vol de matériel d’outillage. ///



Metz Métropole s’affiche aussi dans le métro parisien. La campagne "Départ pour Metz!" se décline en 6 affiches placardées station Bastille, depuis mardi dernier. ///



Projection ce soir du film de Federico Fellini "E la nave va"" (Et vogue le navire) ; à 22h, sur le parvis du Centre-Pompidou-Metz. Accès libre, dans le cadre du Festival Constellations de Metz. ///



2 résultats en foot, Metz a battu Charleroi en amical 2-1, grace à Boulaya et Niane. Nancy et Troyes ont fait match nul 1 partout, avec un but de Dembélé pour l'ASNL. ///