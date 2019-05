Journal régional mercredi 29 mai 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Un homme de 74 ans a reconnu avoir tué sa femme, découverte étranglée lundi soir au sous-sol du domicile familial à Kanfen. ///



A Argancy, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir des vestiges de différentes époques romaine, et carolingienne, reportage à suivre. ///



Conseil Municipal cet après-midi à Metz, les élus se prononceront sur le projet de centre socio-éducatif “Grand Domaine” à Borny. 8 millions et demi d'euros vont être investis dans ce nouvel équipement. ///



Les urgentistes du CHR Metz-Thionville ont débrayé pendant 1/4 d'heure hier à la mi-journée. Ils dénoncent la saturation des services, dans le cadre d’un mouvement national. ///



Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a réuni hier le Comité de suivi du TGV Grand Est. Plusieurs annonces : le retour d’un TGV matinal à partir de Metz vers le Sud, à 6h. Le retour d’un 3ème Aller Retour vers Marseille depuis Metz... La région annonce aussi le maintien des tarifs TGV à l’identique. ///



Le ton monte entre syndicats, et région Grand Est. 600 postes d’agents techniques sont menacés dans les lycées, selon les organisations syndicales. ///



Le compte administratif 2018 sera discuté aujourd'hui lors du conseil municipal. En 3 ans, la Ville a réalisé 11,3 M€ d’économies, indique l’adjoint aux finances Jean-Michel TOULOUZE. ///