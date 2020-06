JOURNAL REGIONAL soir

- En octobre dernier, une Convention citoyenne pour le climat et la transition écologique a été créée. Les 150 citoyens tirés au sort rendent leurs copies au gouvernement aujourd'hui. Nous entendrons l'un d'eux, un corrézien d'Arnac Pompadour.



- Jusqu’à la fin de ma semaine, des opérations de sécurité routière et de prévention des rodéos urbains sont intensifié en Haute-Vienne.



- "Souriez ! Vous respirez en Haute-Vienne !" Une promotion conjointe entre la CCI87 et du Département de la Haute vienne pour découvrir le département. Nous entendrons la responsable de la campagne publicitaire.