Journal régional vendredi 19 juillet 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire chargé de la réforme des retraites, présentait hier ses propositions. Nous écouterons Belkhir BELHADDAD, député "la République en Marche" de Moselle. ///



La Ville de Metz lance le dispositif "Messins solidaires". Avec son Centre Communal d'Action Social, la Ville s'associe à Ensemble, 1er “réseau social” de voisins au service de la solidarité locale. ///



Les services de l'Etat viennent de valider le plan social de Neuhauser à Folschviller. Le boulanger industriel va pouvoir supprimer 185 emplois. ///



Une “piscine party” à Nancy cet été. Pendant 3 après-midi de juillet et août, la piscine de plein air de Nancy se transforme en espace danse, et jeu géant. La première se déroulait jeudi de 14h à 18h. Prochains rendez-vous les 8 août et 22 août. ///



En tennis, le messin Ugo Humbert se qualifie pour les 1/4 de finale du tournoi de Newport aux Etats-Unis. Il sera opposé aujourd'hui au Biélorusse Ivashka. ///