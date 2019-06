Journal régional vendredi 28 juin 2019 7h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le diocèse de Metz vivra 3 ordinations ce dimanche. Un prêtre, et 2 diacres en vue du sacerdoce. Nous écouterons Pascal SARJAS, recteur du Grand Séminaire de Lorraine. ///



« Constellations » Festival messin des arts numériques, se déclinent aussi à Thionville, Avec l'oeuvre "Organ Symphony" à l'église St-Maximin. Nous écouterons Pierre Cuny maire de Thionville, et Hacène LEKADIR adjoint messin à la culture. ///



La CGT milite pour une meilleure reconnaissance du travail des pompiers volontaires, témoignage à suivre. ///



A Nancy, un pont levant verra le jour avant 2023 en bas de la rue Charles III. Ce permettra de relier directement le bas de la rue Charles-III au quartier des Rives de Meurthe. ///



Le ministre des finances luxembourgeois a répondu à Dominique GROS. Le maire de Metz demandait au Luxembourg de rétrocéder une partie de l'impôt sur le revenu payé par les frontaliers français au Grand Duché. "Le Luxembourg participe déjà au financement d'infrastructures utiles pour les frontaliers" estime Pierre Gramegna, ministre des Finances luxembourgeois. ///



Le centre des congrès Robert-Schuman de Metz, a été sélectionné par le magazine américain "Architizer" pour les A+Awards de l'architecture dans la catégorie théâtre et salle grand public. Ce concours vise à mettre en avant les plus beaux projets architecturaux du monde. Signé par l'architecte français Jean-Michel Wilmotte, le centre des congrès de Metz est en compétition avec un centre d'art à Taiwan, la Royal Academy of Music et la Storyhouse à Londres, et un cenre d'art à Pekin. Vous pouvez voter pour l'un ou l'autre de ces bâtiments en vous rendant sur le site : www.architizer.com. Les prix du jury et du public seront dévoilés à New-York le 9 juillet. ///



Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, sera aujourd'hui à Uckange au parc du haut-fourneau U4. Invité de l’association "Des Mots & Débats" à 19h, il participera à une lecture publique, débattra avec un documentariste et un ancien sidérurgiste, avec des animations musicales. ///



Le temps pour ce vendredi… légère baisse du mercure, actuellement des températures comprises entre 14 et 18° en Moselle. L'après-midi, il faudra encore se protéger des fortes chaleurs, entre 29 et 32° à l'ombre pour les maximales. ///