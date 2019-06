Journée des grands parents " Comment transmettre la foi ? "

Ce mardi 18 juin, le service catéchèse 72 organise une journée spéciale pour la journée des grands-parents. Le thème est le suivant : " Comment transmettre la foi ? ". De 10h à 16h30 des nombreuses animations sont prévues. Dans un objectif de partage et de transmission. Mais aussi d'écoute et de partage d'outils pour les grands-parents ?

Aude Pegis et Bérengère Melot du service diocésain de la catéchèse sont aux micros de Pierre Girault pour RCF Sarthe.