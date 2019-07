Journée du coeur à Strasbourg : lumière sur le diabète

Le but de ces journées ?

Informer le plus grand nombre de façon dynamique, efficace et ludique sur les risques et les conséquences des maladies cardiaques afin de mieux les anticiper.

Conférences, débats et tables rondes avec des spécialistes des maladies cardiaques, des nutritionnistes, des sportifs, sont au programme.

Avec une nouveauté cette année : la possibilité de faire une évaluation cardiovasculaire gratuite.

Grâce à différents tests, un dépistage global peut être mené.

La fiche obtenue peut ensuite être produite au médecin traitant pour information.

Le fil rouge retenu pour cette année est celui du diabète.

Il touche 466 millions de personnes dans le monde soit 1 personne sur 10, dont plus de 4,5 millions en France. Cette maladie gagne du terrain, d’autant que plus qu’un diabétique sur deux est également atteint d’une maladie cardiovasculaire.

Focus sur les liens entre maladies cardiovasculaires et diabète avec Daniel Emmendoerffer, président de l'association Alsace-cardio et vice-président de l'Alliance du coeur.

La journée du coeur à Strasbourg : vendredi 22 février de 9h à 16h.

Salle de la Bourse, 1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Plus d'informations : www.journeeducoeur.org