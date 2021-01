Journée ludique autour du Vendée Globe dans les écoles catholiques yonnaises

Les six classes de CM2 des écoles privées de La Roche-sur-Yon ont organisé une journée spéciale Vendée Globe vendredi dernier. Ce projet commun tourne autour d’activités en lien avec la mer et la course au large. Habituellement, les activités sont proposées la nuit pour coller aux conditions de vie à bord d’un voilier du Vendée Globe. Cette année, la covid-19 en a décidé autrement ce qui n’a pas empêché ces futurs collégiens d’apprendre et de s’amuser comme à l’école Saint-André où Maxence Eloi s'est rendu. Christian Moncanis, directeur depuis 32 ans, l’a accueilli au moment de la récréation.