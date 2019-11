Journée mondiale des pauvres : Fratello organise un grand rassemblement à Lourdes

Quel chemin parcouru depuis le pèlerinage des pauvres à Rome, en 2014. Un pèlerinage qui de fil en aiguille avait débouché à la création de la Journée mondiale des pauvres dans l’Église, par le pape François. Une création pour laquelle Etienne Villemain, fondateur de Lazare, une association qui promeut la collocation solidaire entre des personnes de la rue et de jeunes actifs bénévoles, n’est pas innocent.



"Ouvrir les portes de l'Eglise aux pauvres"

À l’occasion de la troisième Journée mondiale des pauvres, Etienne Villemain va emmener 1.500 personnes de la rue à Lourdes, pour un grand pèlerinage dans la cité mariale. Une destination pleine de sens pour les pèlerins. Bernadette était une jeune fille issue d’une famille modeste. Son père était considéré comme un voleur. Et Lourdes est depuis de longues années le lieu où se rassemblent les petits, les malades, les pauvres.

"On va avoir 1.500 personnes qui viennent de neuf pays d’Europe, pour vivre la Journée mondiale des pauvres. C’est une journée qui est vécue dans toute l’Église, le 33ème dimanche du temps ordinaire : une journée en particulier, mais plus largement, on ouvre nos portes aux pauvres. Fratello est l’association qui porte un peu cette journée, et l’objectif de l’association est d’ouvrir les portes de l’Église aux pauvres. Et Lourdes est un lieu extraordinaire pour ça" explique-t-il au micro d’Etienne Pépin.



"Si on laisse les pauvres au coeur de l'Eglise", elle peut guérir

"Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait" dit le Christ. Pour Etienne Villemain, cette phrase résume à elle-seule la place des pauvres dans l’Église, une place centrale, ou qui devrait l’être. "Au travers des pauvres, se cache vraiment la présence de Jésus. Jésus veut guérir au travers des pauvres. Si on laisse les pauvres au cœur de l’Église, petit à petit, notre Église bien abîmée peut guérir. C’est aussi un message pour chacun de nous" ajoute le fondateur de Fratello.

"Dieu n’en a rien à faire de nos richesses. Ce qu’il veut, c’est qu’on lui donne tout jusqu’à notre pauvreté. On est dans une société où on veut être parfait, où on veut réussir, où on veut être beau. Acceptons de donner notre incapacité, nos limites. Comme la petite Thérèse. Je suis nul, mais le Seigneur fera des merveilles avec" conclut-il. A noter que pour ce grand rassemblement, le pape a enregistré une catéchèse spéciale qui sera diffusée à cette occasion.

Etienne Villemain, fondateur de Fratello, interrogé par Etienne Pépin :