Journée mondiale des TCA, avec Priscille Gérardin

En ce 2 juin, c'est la Journée mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires, ou TCA. Ces troubles peuvent nous toucher à tout âge et se présentent sous de nombreuses formes : anorexie mentale, boulimie, etc. En France, près d'un million de personnes sont concernées par les TCA et dans la majorité des cas, les personnes atteintes ne sont pas diagnostiquées, ni soignées. Nous nous sommes entretenus avec Priscille Gérardin, responsable des unités de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Rouen et cheffe de Pôle au CH du Rouvray.



(Interviewée par Jade Bihan)