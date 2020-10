Journée mondiale du refus de la misère - 17 octobre

A l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre, un collectif de différentes associations rouennaises s'est monté pour faire de cette journée un temps fort. Nous écoutons Philippe Dupont, directeur du Centre Abbé Pierre - Emmaüs d'Esteville et Michel Perrot d'Amnesty International à Rouen. Ils nous parlent de l'importance de cette journée, de la sensibilisation et des actions envers la pauvreté et pour les droits humains.