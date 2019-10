Journée Mondiale du refus de la misère, un événement prévu ce mercredi

Un collectif d'association a prévu un événement spécial ce mercredi place de la République pour la Journée Mondiale du refus de la misère. Journée mondiale qui a lieu jeudi. Avec pour objectif de sensibiliser mais aussi de s'amuser malgré la thématique qui ne prête pas à sourire normalement. Mais c'est bien le but de cet événement, toucher les familles et les jeunes avec des moyens ludiques. Et jeudi une projection est aussi prévu au cinéma Les Cinéastes. Pierre Girault est avec deux invités: Amélia Julaud, animatrice de réseaux de solidarités pour la délégation du secours catholique de la Sarthe et Régis Félix, membre d'ATD Quart Monde.