Clément Michon, conservateur du Musée municipal de Saint-Dizier et responsable du centre d'interprétation du Metallurgik Park de Dommartin-le-Franc

prèsente:

- le programmes des Journées Nationales de l'Archéologie du 14 au 16 juin en lien avec les fouilles sur le site des Crassées;

- la nouvelle expo au musée sur la ville de Carthage (Tunisie) du 26 juin au 24 novembre;

- l'activité du Métallurgic park avec des animations les 10 et 17/07 et 7 et 14/08 ainsi que le week-end médiéval les 20 et 21 juillet