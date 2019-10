Journées nationales des aveugles 2019 avec "Voir Ensemble 57"

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, ont lieu les journées nationales des aveugles.



3 questions à Philippe BOUILLAT, bénévole de "Voir Ensemble", association d'utilité publique pour la promotion et le bien-être intellectuel, social, moral, culturel, matériel des personnes aveugles et mal-voyantes.



https://www.voirensemble.asso.fr