Jubilé, rencontre des curés et accueil de la lumière de la paix

Dans notre best of des Routes diocésaines ce dimanche, bilan de l'ouverture de l'année jubilaire avec le vicaire général, le chanoine Dominique Thiry, échos de la rencontre des curés avec l'abbé Gérard Kaiser et de l'accueil de la lumière de Bethléem avec Anne Rizoulières et Léa Di Benedetto, des Scouts et Guides de France.