Julia le Correc : une journaliste en résidence

" Oh, vous les journalistes, vous êtes tous des menteurs et compagnie ". Cette phrase assez récurrente, fruit d’un amalgame parfois justifié mais souvent abusif, peut nécessiter un peu de pédagogie et de rencontre sur le terrain.



C’est un peu l’idée de la résidence de journaliste qui existe un peu partout en France. Julia Le Correc est accueillie pour quelques semaines en Mayenne, Isabelle Rupin l’a rencontrée pour nous.