Bienvenue chers auditeurs dans le mag des associations, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la vie associative en Touraine. C’est la rentrée et pour débuter la troisième saison de l’émission, nous allons partir à Saint-Pierre-des-Corps à la rencontre de l’association Jumeaux et Plus 37.

Notre invitée est Adeline Vioux, secrétaire de l'association et maman de jumeaux, et nous allons notamment voir avec elle les activités et objectifs de cette structure pour améliorer le quotidien des familles multiples. On se retrouve tout de suite !