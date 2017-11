Just de Rostaing, un personnage connu jusqu'aux Etats-Unis. Il a marqué la vie politique locale et nationale. Il a participé à des combats jusque dans le Nouveau Monde. Pourtant il reste presque inconnu dans la Loire, alors qu'il est né et a grandi à Veauchette. Partons à sa rencontre avec Christian Chassagne pour Mémoires Vivantes.