Justine Dubourg : accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat

"Favoriser la visibilité des femmes dans l'économie tourangelle et sensibiliser sur le sujet de l'entrepreneuriat par les femmes". Voilà comment se définit Touraine Women, association tourangelle qui regroupe sur Facebook plus de 650 personnes.

En cette journée internationale des droits des femmes, notre invitée est la présidente et fondatrice de Touraine Women : Justine Dubourg.

Justine Dubourg est aussi à l'antenne de RCF Touraine tous les mois dans le Mag Eco, où elle met en valeur des parcours, des entreprises et des témoignages de femmes dans le monde de l'économie.

Par ici les podcasts :

Label'Poulette

Gwenaelle Pineau, opticienne à Neuvy le Roi

Djamila Benchad, la présidente de la boutique “En aparté”