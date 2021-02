Kassandra de Veylder, de la criminologie à la bière porquerollaise 1/2

« On n’a pas forcément de points communs (…) mais on est nés ensemble, on est comme des frères et sœurs… ça marque une enfance, ça marque une vie. Je rêve que mes enfants aillent à l’école à Porquerolles. C’est vraiment pour ça que je suis revenue ici. On veut évoluer ici, y faire grandir notre entreprise et pouvoir fonder notre famille sur l’île parce que c’est juste magnifique »

Kassandra est née et a grandi à Porquerolles. Consciente d’avoir vécu une enfance atypique sur l’île et en mer à travers le monde quand elle naviguait avec ses parents, elle nourrit le rêve de pouvoir y voir grandir un jour ses enfants. Elle quitte Porquerolles pour des études en Droit pénal et en criminologie et s’installe à Lyon avec Guillaume son compagnon, où elle trouve un premier emploi qui ne correspond pas vraiment à ses attentes.

Lorsque sa maman tombe malade, Kassandra fait le choix de revenir sur l’île avec Guillaume pour donner un coup de main à ses parents qui tiennent une entreprise de réparation de bateaux et de vente d’accastillage, Yacht Services.

En 2016, avec Guillaume ils créent « La Brasserie Porquerollaise », une micro-brasserie totalement locale, indépendante, solidaire et éco-responsable qui produit toute l’année 4 bières artisanales, blonde, blanche, ambrée et IPA avec une production de 130 hl par an. Les bières sont commercialisées sous la marque HYPAEA, du nom de la princesse qui, selon la légende, se figea pour donner naissance à Porquerolles.

Malgré l’accueil chaleureux des porquerollais, la principale difficulté à laquelle ils font face pour répondre à la demande croissante, c’est le manque de place pour l’installation et le développement de leur activité. Pour autant Kassandra rêverait de voir se développer sur l’île des activités artisanales et productions locales semblables dans de nombreux autres domaines.

Soucieuse du devenir de l’île et des problématiques environnementales liées notamment à l’hyper fréquentation estivale, Kassandra nous livre un regard lucide sur Porquerolles aujourd’hui, teinté de douce nostalgie de son enfance.

L'intégralité de l'entretien :