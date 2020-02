Katia Astafieff, biologiste et voyageuse

Auteure, voyageuse, biologiste passionnée par le monde des plantes... dans ses livres, Katia Astafieff raconte ses aventures en solitaire autour du globe à la rencontre des peuples et de leurs cultures souvent méconnues.

Dans son nouvel ouvrage, elle poursuit son périple à travers le vaste monde et s’attaque cette fois au Grand Nord ! Fidèle à elle-même, elle parcourt cette fois la Laponie de long en large en évitant les pièges touristiques et en multipliant les découvertes insolites. Rencontre avec Pascale Michotte.