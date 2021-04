Kazed, la marque alternative brestoise

Le projet Kazèd est né en 2017 de l’envie de créer une alternative dans un système de la mode a deux vitesses. Avec d’un côté les grandes enseignes qui proposent une dizaine de collections par an inspirées des défilés des marques de luxe. Et de l’autre côté le monde du luxe qui se questionne sur le rythme de leurs collections et réduisent de plus en plus le temps de création afin de rivaliser avec les grandes enseignes.

On part à la rencontre de Lila Karpoicz créatrice de la marque, dans son atelier.

Pour découvrir les créations rendez vous sur : https://kazedclothing.com/