Keranova, sa mission : proposer une machine chirurgicale de l'oeil inÃ©dite !

Startup innovante dans la chirurgie ophtalmique, KERANOVA est une jeune société qui bénéficie de l'expérience de ses co-fondateurs, Fabrice Romano son PDG, et Philippe Gain, chirurgien-chercheur, patron du service d'ophtalmologie du CHU de Saint-Etienne.

Il dirige également le laboratoire d'excellence B2I GC, spécialisé dans la greffe de cornée.

C'est la rencontre du Docteur Fabrice Romano et des professeurs Philippe Gain et Gilles Thuret qui est à l'origine de la conception d'une nouvelle machine chirurgicale de l’œil tout à fait révolutionnaire.

Anne-Marie Vergnon a retrouvé Fabrice Romano dans les locaux tout neufs de KERANOVA, situé dans les anciens bâtiments de la manufacture d'armes de St-Etienne.



Fabrice Romano © Les Echos