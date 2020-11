Kevin Lemoine, un chercheur qui étudie les batteries de nos téléphones

Kévin Lemoine est chercheur postdoctorale à l'Université Gakushuin de Tokyo au Japon. Il a fait sa thèse à l'Institut des Molécules et Matériaux du Mans. Ses travaux ont été récompensés cette année, avec l'obtention du Prix de thèse de chimie de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes, ainsi que le Prix de thèse 2020 de l'Université du Mans.



Ses recherches se concentrent sur l'utilisation du cobalt qui est présent dans les batteries de nos téléphones, et dans un nombre important de nos objets électroniques. Il cherche des alternatives pour remplacer ce matériau qui a un mauvais impact écologique et humanitaire.