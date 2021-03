Kidi Globe-Trotter : des kits créatifs, ludiques et éducatifs

Il est possible de faire voyager ses enfants tout en restant chez soi grâce aux « kidi globbe trotter » : des box pleines de surprises pour s'instruire, s'amuser et découvrir de nouveaux pays.

Des îles paradisiaques de la Thaïlande, aux monts enneigés de l'Altas au Maroc en passant par la découverte de la langue kenyane, ces kits créatifs viennent d'être lancés en Ille-et-Vilaine, durant le confinement par Audrey Rouaux, passionnée de voyages.



Des recettes de cuisine, des travaux manuels, des jeux présentés dans un magazine jeunesse : tout est conçu et fabriqué en Bretagne. Audrey Rouaux nous présente ses kits créatifs.



Actuellement, 5 kits créatifs sont déjà disponibles : la Thaïlande, l’Australie, le Kenya et l’Italie, et le Maroc. Les Kidi-globetrotter sont destinés aux enfants de 6 à 11 ans.

Pour s'abonner aux boxes mensuelles ou pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site kidi-globetrotter.com