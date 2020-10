Kokozenn, pour un impact positif

A 30 ans, ils sont jeunes et passionnés par la mer et sa protection. Valentin RENON, marin (marine nationale), surfeur, pêcheur, plongeur… rencontre Marion CREIGNOU, assistante commerciale à l’international.

ils créent leur entreprise "KOKOZENN" et l’ambition affichée d’emblée : « KOKOZENN, la marque qui nettoie les océans »

Dans une démarche de transparence et soucieux de l’éthique, ils proposent des bracelets, des T-shirts et sweats, avec le soutien de 700 contributeurs à l’opération de crowdfunding. Valentin et marion sont au micro de Gilbert Jaffrelot