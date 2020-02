KRO QUINCAILLERIE

La Quincaillerie Numérique de Guéret vient d'inaugurer ses nouveaux locaux. Un "Tiers Lieu" avec plus d'espace et plus de services : Ateliers collectifs autour des usages de l'ordinateur et du web, espace de Coworking, espace de réunion, Fablab (avec imprimante 3D, atelier de modélisation, Arduino, Raspberry, Média (dont RPG - Membre du GRAL), un espace public numérique, un espace culture pouvant accueillir des expositions, afterworks, concerts, causeries ou conférences. Thibault Blond de RPG est en compagnie des deux concierges pour cette chronique du jour.