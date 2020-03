Kurdes, le combat d'un peuple

Un peuple mal connu

Les Kurdes, un peuple que la majorité d’entre nous connaît mal, même si nous en entendons parfois parler dans l’actualité internationale à l’occasion des conflits complexes qui se jouent au Proche et auMoyen-Orient. Il sont près de 40 millions de Kurdes à vivre en Irak, en Iran, en Syrie et en Turquie et à lutter depuis un siècle pour faire reconnaître leurs droits politiques et culturels.

Les combats d'un peuple

Leurs combats ont été émaillés d’échecs et de victoires selon les alliances ou les conflits qui les ont opposés aux États qui les entourent ou dans lesquels ils vivent. S’ils jouissent d’une certaine autonomie en Irak, ils peinent à l’établir en Syrie. En première ligne au cours de ces dernières années contre les djhadistes de l'organisation État Islamique, les Kurdes ont le sentiment d’avoir été depuis, abandonnés par l’Occident, laissés seuls face aux menaces que fait notamment peser sur eux la Turquie d’Erdogan.

Des hommes et ces femmes sans droits, souvent trahis et humiliés, aux prises parfois à de violentes luttes internes, mais qui ne se sont jamais laissés complètement abattre, qui ont toujours su montrer leur capacité de résistance.