L'abattoir de Lacs dans l'Indre se réorganise

Une nouvelle organisation pour l'abattoir de Lacs dans l'Indre. De quoi espérer une reprise totale de l'activité plus d'un an après avoir été épinglé par une vidéo de l'association L214.



Une ancienne décharge sur un terrain entre Foëcy et Vierzon. On y trouve de nombreux déchets industriels. Problème : sa proximité avec le captage d'eau de St Lazare.



Coup de projecteur dans cette édition sur la plate forme pour faciliter l'intégration professionnelle des réfugiés. Elle existe depuis un an dans le département du Loir et Cher.



Le futur centre aquatique de Châteauroux prend forme petit à petit. La semaine dernière une poutre de 46 mètres a été posée.