L'ABBE BERNARD VAN VYNCKT: "Monon : on sint qui r'waîte à vos !"

Tous les ans, le dimanche après l'Ascension, les fermiers d'Ardenne èt des environs, se retrouvent à la collégiale de Nassogne pour, comme on le dit là-bas, les "remuages" de saint Monon. Depuis des siècles, on vient prier auprès de lui pour demander protection pour les denrées et le bétail.

Ô saint Monon, grand saint de Nassogne,

du gros bétail, prend soin !

Et de l'avoine, de l'orge et du froment,

pour nous garantir de beaux rendements.

Ce jour-là, les gens emportent des branches qui reverdissent au printemps et viennent frotter la châsse du saint avec leurs feuilles. Ces branches bénies, ils les mettront dans leur étable, ainsi le bétail sera protégé toute l'année.

Pendant l'hiver, à la ferme d'Hérimont, on avait d'abord vendu presque tous les culs de poulains (bête de qualité viandeuse) et, au marché de Ciney, une douzaine de génisses. Mais, depuis des mois, il n'y a pas moyen de les avoir pleines. Le fermier avait bien fait venir le vétérinaire plus d'une fois, et, ce dernier, avait invité les scientifiques du CER de Marloie et même ceux de Ciney, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils ont d'abord cru qu'il y avait un problème avec le taureau. Il ont analysé la nourriture et quelques autres aliments pour bétail, mais rien n'avait changé. C'était un vrai malheur pour un des meilleurs élevage du pays. A croire que le diable était passé par là !

A la fin, quelqu'un avait parlé de saint Monon. Mais le fermier, très excité, a répondu directement : "Moi, je ne crois pas à toutes ces bêtises-là ! Ce ne sont que carabistouilles, vous dis-je !"

Un jour, que le plus gros ouvrage était terminé à campagne, sans en parler à son mari, l'épouse fermière a été jusqu'au saint. "Si çà ne peut pas faire de bien, cela ne peut pas faire de tord", s'était-elle dit !

Elle entre à l'église et, par chance, elle tombe sur le curé qui venait déposer de nouvelles feuilles, dans le fond de l'église.

- " Monsieur le curé, je suis très heureux de vous rencontrer. Où puis-je trouver le saint que l'on prie pour les bêtes ! "

- " Là-bas, au devant de l'église, près du premier pilier ! "

- " Ah oui ! Merci, monsieur le curé ! Je n'oublierai pas de dire une petite prière pour vous ! "

Le doyen - car il y avait un doyen à l'époque, à Nassogne - avec un large sourire, pensant à ce que la dame venait de lui dire : "C'est fort gentil, madame, de penser ainsi à moi !"... sous-entendu, moi, une grosse bièsse !

Quelle chance, assurément, qu'il n'y a pas que sur le gros bétail que saint veille Monon !

La saint Monon ouvre la période de beaucoup de processions. Il y a toutes les Marches de l'Entre-Sambre et Meuse, dans presque tous les villages de la région : la saint Pierre et Paul, la saint Roch, la saint Gérard, et j'en passe. Il y a aussi les processions du lundi de la Pentecôte ou du 15 août.

Un temps pour rendre hommage aux saints des paroisses. C'est également une occasion de faire la fête. Par les temps qui courent...