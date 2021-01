L' ABBE BERNARD VAN VYNCKT: "Novèl an 2021"

Voici la traduction:

Mes amis,



2020 est maintenant derrière nous. Et beaucoup nous diront : "Il était vraiment temps !". Depuis longtemps, excepté pendant la guerre, nous n'avons jamais vécu une année pareille, dont on parlera encore longtemps. On en reparlera comme de l'année où un virus est venu tout bousculer et a fait tant de malades et de morts. Une année où beaucoup de petits ouvriers se sont retrouvés au chômage, où de petits entrepreneurs ont dû fermer boutique. Une année où nous n'avons pu voyager comme auparavant et qu'il a fallu rester chez soi, peur de répandre la maladie.



A la nouvelle année, il est de tradition de se souhaiter : "Bonne année et bonne santé !" Moi, cela fait déjà bien longtemps que je ne sais plus le dire, car est-ce que vous êtes sûr que l'année sera bonne ? Ou que nous serons toujours en bonne santé au mois de décembre prochain ?

Tous les scientifiques nous le promettent : nous ne serons pas si vite débarrassés du virus et il faudra des mois, des années peut-être, pour trouver un vrai bon remède. Puis, il nous est annoncé que bien des usines fermeront leurs portes, autant que de petits commerçants. Et je ne parle des plus pauvres qui auront encore plus de mal à finir leurs fins de mois. Ce sera encore bien pire pour eux, car de lourds nuages sont prédits dans le beau ciel de Wallonie. Ce sera bien plus pénibles pour les plus faibles que pour les puissants. Alors, comment vous souhaiter une bonne année 2021 ? Nous sommes déjà sûrs qu'elle ne sera pas aussi simple pour bien des habitants de chez nous.



Tout au long de 2020, les journaux ont rapporté des bonnes nouvelles, bien sûr ! Mais on n' a quand même peu parlé de petits bonheurs, que bien des personnes ont partagés autour d'eux. je pense là à tous ces bénévoles qui ont été aux côtés de leurs frères dans la difficulté. Et tous ceux qui furent solidaires de leurs amis à la fête ou dans la peine. Il y en a eu pourtant des masses.

Un proverbe chinois nous dit : "Il vaut mieux allumer une lumière que de maudire l'obscurité !" Je le pense plus encore, de nos jours.

Comme au nouvel an, nous présentons nos meilleurs vœux...

je vous souhaite des jours plus paisibles.

Malgré tout, je vous souhaite de beaux rêves et plusieurs projets à réaliser ensemble pour le bonheur de personnes qui ont l'espoir d'un peu plus de soleil dans leur vie.

Malgré tout, gardons l'espoir que cela ira mieux demain, ou après demain, et que nous aurons l'occasion de nous rencontrer, de nous retrouver, ainsi au hasard, rien que pour le plaisir de se revoir.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur en famille et avec ceux que vous appréciez ; ainsi que pour les couples qui attendent un enfant. Je pense à notre directrice à RCF et à son mari. Qu'ils soient pleinement heureux avec leur troisième fille.

N'ayez pas peur d'ouvrir la porte de votre cœur à celui qui est seul, désespéré, ou qui ne sait plus à qui se fier ! Pour le direz autrement, n'ayez crainte de faire grandir un peu de lumière ! Je vous assure que vous en éprouverez du bonheur.

Oui, je vous souhaite tout le meilleur pour 2021 ! Et comme l'écrit volontiers mon ami Paul Gilles : "Si tout va bien, seulement si tout va bien, je paierai de bon cœur et le docteur et le pharmacien".