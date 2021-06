L’abstention et l’ignorance du citoyen

Parmi les causes de l'abstention dimanche, certains ont évoqué l'ignorance par les électeurs de nos régions et de nos départements, de leurs compétences, du mode de recrutement des conseils.

Ce n'est que la conséquence de l'état de délabrement de l' Enseignement moral et civique. Le programme pour les lycées se garde bien d'évoquer la constitution ou les collectivités territoriales. Et pourtant à la fin du lycée, l'élève va pouvoir voter.