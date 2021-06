L'abstention: grande incertitude des élections régionales en Normandie

Le centriste Hervé Morin semble avoir de bonnes chances d'être réélu à la tête de la Région Normandie face à une Gauche divisée et un RN qui progresse dans un climat de forte crise.



Le politologue et historien Michel Boivin décrypte les enjeux de ce rendez-vous électoral ou le premier parti sera probablement - et comme en 2015- l'abstention.