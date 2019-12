Ce soir, à l'approche des fêtes de fin d'année, nous consacrerons notre émission à un grand sujet d’écologie humaine: l’accueil des migrants en France.

Qui sont ces "migrants"? Quelles sont les réalités de l'immigration en France, en Europe et ailleurs?

Devant quels défis d'humanité nous place l'immigration? De quelles richesses est-elle porteuse?

Au-delà des considérations et opinions politiques sur la gestion des frontières, comment pouvons-nous contribuer à un accueil digne et décent des migrants? Comment et où agir?

Pour répondre à ces questions et nous faire part de leur expertise et expérience sur le sujet, nous avons invité Claire Carré, coordinatrice de l’antenne tourangelle de l’association JRS Welcome (Jesuit Refugee Service), ainsi que le président du Secours Catholique en Indre et Loire, Michel Bonnet.

« En se penchant sur les migrants et les réfugiés, c’est sur notre sort que nous nous penchons finalement, estime le Pape. Quand on parle de migrants, on parle ainsi tout d’abord de «nos peurs». Certes, reconnait François, il est normal «d’avoir des doutes et des craintes». Mais «le problème, c’est quand ceux-ci conditionnent notre façon de penser et d’agir au point de nous rendre intolérants, fermés, et peut-être même – sans nous en rendre compte – racistes». Cette peur nous prive ainsi «d’une occasion de rencontre avec le Seigneur».

Xavier Sartre,Vatican News, 27 mai 2019

Une émission animée par Amélie Desforges.