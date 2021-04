L'acculturation alimentaire des expatriés, avec le Dr Hellal-Guendouzi

Partir de son pays, quitter son environnement et ses habitudes, ce n'est jamais facile, on le sait, et cela touche tous les instants de nos vies, y compris les moins évidents, comme l'alimentation.

C'est ce sujet qu'a choisi d'étudier Raficka Hellal-Guendouzhi : elle est doctorante à l'université de Strasbourg, et a terminé une thèse portant sur l'acculturation alimentaire des expatriés. Véritable marqueur d'intégration à la culture locale ou nationale, cet aspect peut être très différent d'un expatrié à un autre. Géraud Bouvrot s'est penché sur cette thèse et sur ses résultats